Азиатский бум: почему россияне резко полюбили рамен и том-ям дома

Особенно впечатляет статистика из Южной Кореи. В январе 2026 года объем поставок этого продукта в Российскую Федерацию достиг 6,4 миллиона долларов. Это ровно в два раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2025-го, но уже через два месяца его удалось побить. Если смотреть не на деньги, а на тонны, то рост тоже колоссальный: импорт увеличился в 1,9 раза и составил почти полторы тысячи тонн только за первый месяц года.

Если же оглянуться на итоги всего 2025 года, то картина складывается аналогичная. Россия закупила в Южной Корее почти 11 тысяч тонн лапши. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении корейский экспорт в нашу страну подорожал в 1,6 раза, достигнув отметки в 48,1 миллиона долларов.

Однако главным поставщиком по-прежнему остается Китай. Масштабы впечатляют еще сильнее: только за первую половину 2025 года Россия импортировала китайской лапши на 43,6 миллиона долларов. И это на 40 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года.

Аналитики считают, что дело не только в низкой цене и быстроте приготовления. Огромную роль сыграл культурный фактор. Молодежь активно увлекается аниме, корейскими дорамами и китайскими сериалами. Герои этих шоу постоянно едят рамен, и зрителям захотелось повторить этот опыт на своей кухне. Лапша перестала восприниматься как экзотика. Сегодня она продается в любом супермаркете в широчайшем ассортименте. Это часть общего тренда на готовую еду: рестораны давно включили в меню том-ям и корейские закуски, и теперь люди хотят готовить эти блюда дома самостоятельно.