«Монстр размером с машину». Акула напала на женщину на одном из пляжей Сиднея

На пляже Куджи в Сиднее произошел инцидент с участием акулы. Как сообщает Daily Mail, 35-летняя женщина отплыла на несколько десятков метров от берега, оставаясь при этом в пределах огороженной безопасной акватории.

Хищница напала на неё внезапно, в результате чего пловчиха получила серьёзные травмы конечностей.

Дежуривший на спасательной вышке оперативно вытащил пострадавшую на берег. Женщину экстренно доставили в больницу, медики оценивают её состояние как критическое.

Очевидцы утверждают, что размеры нападавшего животного визуально превышали габариты легкового автомобиля. Длина туловища морского хищника оценивается в три-четыре метра. Власти Сиднея распорядились закрыть ряд прибрежных зон для посещения из-за сохраняющейся угрозы.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии за четыре недели акулы убили троих человек.