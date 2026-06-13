Бюрократический кошмар: во Франции живой фермер считался «покойником» с 1994 года

Фермер на юге Франции выяснил, что в государственных системах он уже 32 года значится как умершее лицо, сообщил в субботу телеканал France 3.

«Это история, в которую с трудом верится, не дает покоя семье фермеров в (департаменте — ред.) Верхняя Луара. Патрис, отец семейства, уже 32 года считается умершим, в то время как на самом деле он жив», — говорится в материале.

В апреле семья получила от коммерческого суда письмо с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу с учетом того, что указанный в документах управляющий якобы мертв, передает France 3 (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). В противном случае предприятие пригрозили исключить из реестра. Именно так фермер и узнал, что числится по документам умершим с 1994 года.

После обращения мужчины суд предположил, что у него в семье есть скончавшийся тезка, однако фермер отрицает это, сообщает телеканал. В связи с этим канцелярия органа запросила у него выписку из актовой записи о рождении, чтобы перепроверить информацию.

Семья направила в суд все необходимые документы, однако никто так и не смог пока объяснить произошедшую ошибку, сказано в материале.

Ранее сообщалось о том, что по ошибке признанный погибшим житель Орска не успел признать себя живым и умер.