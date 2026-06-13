Глава Армянска сообщил об отсутствии угрозы выбросов после аварии на химзаводе
На химзаводе «Титановые Инвестиции» под Армянском ликвидируют аварию
Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил о нештатной ситуации на предприятии и подчеркнул, что превышения допустимых концентраций вредных веществ лаборатории не зафиксировали. Об этом пишет Взгляд.
Ход ликвидации
На севере Крыма, вблизи Армянска, на химическом предприятии «Титановые Инвестиции» произошла аварийная ситуация. Глава городской администрации Василий Телиженко в своем Telegram-канале проинформировал, что устранение последствий инцидента идет в штатном режиме, а все задействованные службы оперативно включились в работу.
Градоначальник уточнил, что лично находится на территории завода и контролирует процесс. Он отметил, что специалисты выполняют поставленные задачи в полном объеме.
Экологическая обстановка
По заверению главы администрации, лаборатории, развернутые прямо на площадке «Титановых Инвестиций», провели необходимые замеры. Результаты подтвердили отсутствие превышения предельно допустимых норм концентрации каких-либо веществ. Василий Телиженко призвал местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, не поддаваясь возможным слухам.