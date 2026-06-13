Глава Армянска сообщил об отсутствии угрозы выбросов после аварии на химзаводе

Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил о нештатной ситуации на предприятии и подчеркнул, что превышения допустимых концентраций вредных веществ лаборатории не зафиксировали. Об этом пишет Взгляд .

Ход ликвидации

На севере Крыма, вблизи Армянска, на химическом предприятии «Титановые Инвестиции» произошла аварийная ситуация. Глава городской администрации Василий Телиженко в своем Telegram-канале проинформировал, что устранение последствий инцидента идет в штатном режиме, а все задействованные службы оперативно включились в работу.

Градоначальник уточнил, что лично находится на территории завода и контролирует процесс. Он отметил, что специалисты выполняют поставленные задачи в полном объеме.

Экологическая обстановка

По заверению главы администрации, лаборатории, развернутые прямо на площадке «Титановых Инвестиций», провели необходимые замеры. Результаты подтвердили отсутствие превышения предельно допустимых норм концентрации каких-либо веществ. Василий Телиженко призвал местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, не поддаваясь возможным слухам.