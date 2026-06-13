В День России, 12 июня, телеканал RT запускает показ документального цикла «Северская Сага». В основе сюжета — эксклюзивные съемки из города Северск, который российские подразделения освободили в конце 2025 года. Фронтовые заметки военкора Клима Поплавского и оператора Виктора Кирчева, проведших в населенном пункте два месяца, раскрывают не только тактическое значение этой точки на карте, но и повседневный героизм военных и судьбы мирных жителей.

Авторы проекта называют Северск «точкой ноль». Именно отсюда, по оценке военных корреспондентов, начался прямой путь к Славянску и Краматорску. В своей хронике Клим Поплавский цитирует бойцов: освобождение этого города фактически открыло ворота для дальнейшего наступления. Славянск остается последним крупным рубежом, после взятия которого можно говорить о полном освобождении Донецкой Народной Республики.

Репортеры RT стали первыми журналистами, кому удалось попасть в город сразу после его перехода под контроль ВС России. За два месяца команда документалистов зафиксировала уникальные кадры: как российские расчеты противодействуют вражеским беспилотникам в условиях плотной городской застройки, и как в небе над разрушенными кварталами разворачиваются настоящие воздушные дуэли.

Параллельно с фиксацией боевой работы авторы показывают и другую, не менее важную миссию армии. Военнослужащие занимались поиском мирных граждан, которые оставались в подвалах и уцелевших домах, и организовывали их эвакуацию в безопасные районы. Эта гуманитарная составляющая также стала одной из центральных тем повествования.

Премьерная глава «Северской Саги» будет доступна на всех цифровых площадках RT. Зрители увидят интервью с местными жителями, решившими не покидать родные стены, услышат голоса бойцов и поймут, почему удержание этого населенного пункта имеет стратегическую ценность для всей военной кампании. Это не сухая хроника боев, а живая история людей, оказавшихся на острие атаки.