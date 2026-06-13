Гречка и галоши: журналист встретил легендарного ученого Перельмана в магазине Петербурга

Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отвергший миллион долларов, более двух десятков лет избегает публичности. Корреспонденту удалось увидеть отшельника за покупкой гречки, но задать вопрос так и не вышло.

Затворничество в Купчино

Математик Григорий Перельман, которому 13 июня исполнилось 60 лет, уже свыше двадцати лет ведет крайне замкнутый образ жизни в обычном жилом доме на окраине Петербурга — в районе Купчино. Как отмечает KP.RU, ученый, решивший одну из семи задач тысячелетия и публично отказавшийся от миллионного вознаграждения, практически недоступен для беседы. Журналисты неоднократно безрезультатно дежурили у его подъезда, однако выяснили, какую продуктовую точку он изредка посещает.

Словесный портрет и покупки

Продавцы магазина рассказали представителю СМИ, что знаменитый житель района появляется у них приблизительно раз в месяц. Они отметили, что его образ остается неизменным: все те же взъерошенные волосы и очень длинные ногти. Из перемен собеседники назвали лишь то, что Перельман перестал носить медицинскую маску и начал здороваться с персоналом.

В один из дней корреспонденту издания посчастливилось застать самого математика во время похода за продуктами. Автор описывал его внешность так: худощавый, в серой куртке, которая когда-то была черной, со сломанной застежкой-молнией. Из-под верхней одежды выглядывала олимпийка еще советского производства. Довершали облик светлые брюки, сильно испачканные грязью, и галоши. Домой затворник возвращался с пакетами, сквозь которые просматривался примерно десяток упаковок гречневой крупы.

Безуспешный диалог

Очередная попытка представителя прессы задать какой-либо вопрос вновь оказалась тщетной. Григорий Яковлевич лишь на короткий миг задержался перед подъездной дверью, чтобы бросить взгляд на того, кто в который раз тревожит его покой, после чего молча скрылся в парадной.