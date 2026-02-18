Бензин пошел вразнос: биржа не выдержала ударов по заводам и подняла цены до космических значений

Российский топливный рынок пережил самое сильное недельное потрясение с середины лета прошлого года. Оптовые цены на бензин резко пошли вверх на фоне вынужденной остановки сразу двух нефтеперерабатывающих заводов. Игроки рынка лихорадочно скупают объемы, опасаясь перебоев с предложением, пишет Выберу.ру.

В период с 9 по 13 февраля стоимость тонны бензина марки Аи-92 на бирже подскочила на 6,9%, достигнув отметки 62 431 рубль. Его «старший брат» Аи-95 прибавил в цене 5,8%, остановившись на уровне 63 545 рублей за тонну. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в понедельник Аи-95 и вовсе обновил двухмесячный максимум, добравшись до 63 787 рублей за тонну, после чего последовала небольшая коррекция.

Главным катализатором роста стали проблемы на ключевых перерабатывающих мощностях. Волгоградский НПЗ, ежегодная мощность которого составляет 13 млн тонн, временно приостановил выпуск бензина. Вслед за этим техническое возгорание произошло на Ухтинском НПЗ. Инциденты мгновенно изменили настроения на бирже: компании-покупатели, опасаясь грядущего дефицита, активизировали закупки, что и спровоцировало скачок котировок.

Сейчас рынок замер в ожидании. По предварительным данным, восстановление отгрузок с Волгоградского завода может затянуться до начала весны. Отсутствие точных сроков ремонта добавляет напряженности трейдерам.

Для водителей эта ситуация пока осталась незамеченной — розничные цены на заправках традиционно реагируют на оптовые скачки с задержкой. Однако эксперты предупреждают: если простой затянется или последуют новые атаки, рост цен на АЗС неизбежен. Пока динамика будет сдержанной, но продолжительное сокращение предложения способно развернуть прайс-листы в сторону повышения. Сейчас все зависит от того, как быстро заводы смогут вернуться в строй.