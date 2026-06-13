Минниханов ограничил продажу топлива в Татарстане после удара по Нижнекамску: сколько бензина можно купить за раз

Ограничения на отдельных АЗС ввел глава республики после атаки на Нижнекамск 12 июня. Меры призваны не допустить искусственного спроса и усилить защиту инфраструктуры. Ранее аналогичные шаги предприняли в Крыму и Краснодарском крае, пишет Коммерсантъ .

Причина решения

После утренней атаки ВСУ 12 июня на Закамский регион Татарстана, в результате которой в Нижнекамске получили повреждения жилой дом и нефтехимический комплекс, а четыре человека пострадали, власти республики отреагировали введением лимитов. Пресс-служба Рустама Минниханова сообщила, что на некоторых заправочных станциях возникли очереди, и глава региона решил временно ограничить покупку топлива на ряде АЗС. Такой шаг призван предотвратить создание искусственного ажиотажа.

Рустам Минниханов дал поручение максимально тщательно проработать данную проблему, а также дополнительно оценить меры по обеспечению безопасности промышленных объектов и городской инфраструктуры.

Ситуация в других регионах

Схожие ограничения действуют в Крыму и Севастополе с конца мая. Там дефицит топлива официально связали с логистическими сбоями, вызванными ударами по трассе Р-280 «Новороссия», которая соединяет полуостров с новыми регионами. В начале июня продажу бензина также приостановили на 15 станциях в Краснодарском крае.