Больше никаких поблажек: водителей ждет сюрприз при замене прав в 2026-м

С 1 января 2026 года в России перестали автоматически продлевать водительские удостоверения. Теперь водителям снова нужно лично посещать ГИБДД для замены документа. Рассказываем, кому пора в дорожную полицию и что для этого нужно, пишет Город55.

В 2026 году российских водителей ждут перемены в правилах замены водительских удостоверений. С 1 января перестало действовать послабление, которое позволяло автоматически продлевать права на три года. Теперь, чтобы получить новый документ, автолюбителям снова нужно посещать Госавтоинспекцию.

Кому нужно менять права в ближайшее время

Автоматическое продление на три года коснулось только тех удостоверений, срок действия которых заканчивался в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Это произошло без участия водителей — данные просто обновились в электронной базе. Например, если права человека истекли 1 июля 2023 года, то фактически они будут действительны до 1 июля 2026 года. Именно к этому сроку и нужно успеть с заменой.

Если же 10-летний срок службы документа истекает в 2026 году, его нужно менять на общих основаниях. Как напоминает федеральный закон, стандартный срок действия российских прав составляет десять лет. Исключением являются лишь международные удостоверения, которые действуют всего три года.

Эксперты предупреждают: за границей к автоматически продленным документам относятся настороженно. Как пояснила налоговый консультант Алена Яковлева, во многих странах такие права не считаются действительными, и за просрочку туриста могут оштрафовать.

Другие причины для визита в ГИБДД

Заменить удостоверение придется и в случае смены персональных данных, например фамилии или имени. Если изменилась информация в паспорте, она должна совпадать и в других документах. Это же касается и ошибок, допущенных при оформлении. К примеру, написание имени «Наталья» вместо «Наталия» может стать проблемой.

Кроме того, причиной для изъятия прав могут стать проблемы со здоровьем. Серьезные заболевания зрения, опорно-двигательного аппарата, психические расстройства или зависимость от алкоголя и наркотиков являются прямым противопоказанием к вождению. Испорченное или утерянное удостоверение также подлежит обязательной замене.

Сроки, штрафы и документы

Закон не обязывает водителя менять права строго в день истечения срока. Обратиться за новой «корочкой» можно как заранее, так и позже. Главное условие — ни в коем случае не садиться за руль с просроченным документом. Как только срок истек, человек теряет право управлять машиной. За это нарушение часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Для замены потребуется стандартный набор: паспорт, СНИЛС, заявление, старые права (если они не утеряны) и медицинская справка. Медкомиссия обязательна при истечении 10-летнего срока или открытии новой категории. Если документ украден, справка о здоровье не нужна.

Подать заявление можно тремя способами: лично в ГИБДД (самый долгий вариант), через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Удобнее всего пользоваться порталом госуслуг — это экономит время. Сами права в любом случае придется забирать в отделении ГИБДД.

Госпошлина за замену составляет 4 тысячи рублей. При подаче заявления онлайн можно оплатить ее сразу без комиссии. Инспекторы не выдадут новый документ без подтверждения оплаты.