Бубонная чума на озере Тахо: мужчина заразился от укуса блохи во время похода

В США зафиксирован очередной случай заражения бубонной чумой — мужчина заразился во время похода в горах Калифорнии через укус инфицированной блохи. Это уже второй инцидент за последний месяц. Об этом сообщает CNN.

Житель США столкнулся с бубонной чумой после похода в район озера Тахо в Калифорнии. По информации местного департамента здравоохранения, заражение произошло от укуса блохи, когда мужчина находился в кемпинге. Медики своевременно диагностировали заболевание, и сейчас пациент проходит лечение на дому, его состояние стабильно.

Как пояснили эпидемиологи, бактерия Yersinia pestis, вызывающая чуму, естественным образом циркулирует в дикой природе многих районов штата, включая высокогорные зоны. Инфекция передается человеку через укусы инфицированных блох или при контакте с грызунами. Это уже второй случай за июль — ранее в Аризоне болезнь привела к летальному исходу всего за сутки.

Несмотря на грозное название, современная медицина успешно лечит чуму антибиотиками при ранней диагностике. Ежегодно в США фиксируют в среднем около семи таких случаев.

