Вирусолог Альтштейн пояснил опасность пандемии новой «китайской чумы» для России

Опасения о возможном распространении в России вируса чикунгунья, зафиксированного в Китае, прокомментировал вирусолог Анатолий Альтштейн, профессор НИЦ им. Гамалеи. Хотя инфекция вызывает тяжелую симптоматику – высокую температуру (до 40°C), изнурительные боли в суставах, сыпь, тошноту и общую слабость – угроза крупных вспышек в стране минимальна, подчеркивает эксперт в интервью Life.ru.

Ключевая причина – специфический механизм передачи. Вирус чикунгунья распространяется исключительно через укусы определенных видов комаров (в основном Aedes aegypti и Aedes albopictus), которые широко распространены в тропиках и субтропиках, но крайне редко встречаются в большинстве российских регионов. Вирус не передается между людьми воздушно-капельным путем. Ему необходимы именно эти комары, поэтому большой эпидемии быть не может.

По его мнению, в целом последствия заражения серьезны, особенно для уязвимых групп: пожилых людей или лиц с ослабленным иммунитетом, для которых лихорадка может стать смертельной. Еще одна проблема – отсутствие специфической вакцины, так как ранее вирус не рассматривался как глобальная угроза за пределами эндемичных зон. Однако сам вирус обладает относительно низкой летальностью для основной массы населения. Таким образом, несмотря на тяжесть симптомов, оснований ожидать эпидемии чикунгуньи в России, по мнению вирусолога, нет.

