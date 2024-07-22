Число почтовых отделений с зонами самообслуживания увеличилось в столичном регионе, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Так, в Подмосковье насчитывается уже 91 подобное отделение. В таких офисах компании можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, используя установленные в зале компьютеры, принтеры и весы. В случае необходимости можно обратиться за помощью к администратору.

К примеру, в Подмосковье такие отделения работают на улице Свободы, 4 в Раменском, на улице Колонцова, 15 в Мытищах, на Северной улице, 18 в Одинцово, на Тверской улице, 9 в Дубне, на улице Ленина, 5 в Лобне.