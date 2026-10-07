Чума в Иркутске: подтверждена ли вспышка и чем опасна легочная форма?

«Пронедра»: чума передается от человека к человеку при легочной форме

Общество

Чума может передаваться от человека к человеку, но это касается прежде всего легочной формы. Для заражения обычно нужен тесный контакт с больным, у которого возбудитель выделяется с дыхательными секретами. Бубонная форма распространяется иначе — через укусы инфицированных блох или контакт с зараженными животными, передает портал «Пронедра».

Легочная чума развивается после попадания бактерии Yersinia pestis в дыхательные пути. Симптомы появляются через 1–3 дня: высокая температура, озноб, слабость, затем кашель, боль в груди, одышка, возможна кровь в мокроте. Без лечения заболевание быстро приводит к тяжелой дыхательной недостаточности, поэтому требуется срочная госпитализация и антибиотики.

Поводом для обсуждения стала смерть сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Однако официального подтверждения чумы нет. Роспотребнадзор сообщал о пневмонии неустановленной этиологии, лабораторные исследования не выявили у умершей микроорганизмов, связанных с ее работой. Аварийной ситуации в институте не нашли. Контактные лица обследованы, признаков особо опасных инфекций у них нет. ВОЗ оценила риск для населения как низкий. На 7 октября 2026 года подтвержденной вспышки чумы в Иркутске не зарегистрировано.

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