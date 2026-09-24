Почему вы не можете остановиться: психиатр раскрыл механизм шопоголизма

Зависимость от покупок на маркетплейсах развивается по трем причинам, и одна из них — биохимия мозга. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Врач объяснил, что мозг радуется не самой покупке, а ожиданию. Пик активности приходится на секунду до нажатия кнопки «Оформить заказ». Когда коробка уже в руках, внутри становится почти тихо. Именно поэтому человек начинает заказывать все больше и больше, гоняясь за тем самым предвкушением. Помимо биохимии, есть и психологические причины. Для многих покупка становится способом снять тревогу, скуку или усталость, хотя и не решает причин этих состояний. Еще один фактор — установка «я это заслужил».

При этом Шестаков не считает онлайн-покупки абсолютным злом. Он назвал три условия, при которых они остаются полезными: покупка задумана заранее, а не родилась в ленте; сумма определена до входа в приложение; вещь потом действительно используется. Если хотя бы одно из условий не выполняется, это уже повод задуматься.

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