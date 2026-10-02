Курьерам придется менять привычный формат работы с октября

С 1 октября 2026 года курьеры, которые сотрудничают только с одним заказчиком, могут столкнуться со снижением доходов до 70%. Причиной станут новые правила работы цифровых платформ, которые ограничивают занятость самозанятых и индивидуальных предпринимателей у одного заказчика. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя сети доставки «Неместные» Дмитрия Инякина.

Согласно федеральному закону № 289-ФЗ, самозанятые и ИП смогут выполнять заказы у одного заказчика не более 60 часов в месяц. Если ограничение будет нарушаться ежемесячно на протяжении полугода, оператор платформы обязан заблокировать возможность получения новых заказов по такой связке на два месяца.

Курьерам придется искать новые форматы работы

По словам эксперта, для тех, кто привык работать только с одним сервисом, новые правила могут привести к сокращению дохода в несколько раз.

Одним из вариантов станет сотрудничество сразу с несколькими платформами. Однако такой формат может быть сложным из-за необходимости переключаться между приложениями, несовпадения маршрутов и потери времени. В небольших населенных пунктах возможности выбора заказчиков могут быть ограничены.

Агрегаторы могут начать конкурировать за исполнителей

Изменения могут усилить конкуренцию между сервисами за опытных курьеров. Компании могут предлагать бонусы и повышенные ставки, чтобы привлечь исполнителей, готовых работать в пределах установленного лимита.

Еще одним вариантом остается переход на трудовой договор, который предусматривает социальные гарантии, включая отпуск, больничные и страхование.

Эксперты не ожидают массового возврата к серым схемам

На рынке также обсуждается возможность использования схем с подставными индивидуальными предпринимателями. Однако за регистрацию ИП через подставных лиц с 2025 года предусмотрена уголовная ответственность, что повышает риски для участников таких схем.

Кроме того, при оформлении курьером добровольного медицинского страхования или договора с негосударственным пенсионным фондом платформа должна предоставлять дополнительные выплаты в размере не менее 2,9% от дохода. При заработке ₽50 тыс. в месяц это составляет около ₽1,45 тыс., а за год — около ₽17 тыс.