Что привело к смерти Кашпировского: продюсер раскрыл новые подробности

РИА Новости: стали известны новые подробности смерти Кашпировского

Общество

Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского могли стать последствия продолжительных заболеваний, в том числе сахарного диабета, которые привели к остановке сердца. Об этом РИА Новости сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Что известно о состоянии Кашпировского

По словам Дворцова, Кашпировский на протяжении длительного времени имел проблемы со здоровьем. Среди них он назвал сахарный диабет и другие заболевания, которые, как утверждается, в итоге привели к остановке сердца.

При этом ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщал, что психотерапевт скончался в возрасте 87 лет. По его информации, перед смертью Кашпировского госпитализировали после резкого ухудшения состояния.

Когда пройдет прощание

Анатолий Кашпировский умер в субботу. Дату и время прощания с психотерапевтом его директор обещал сообщить дополнительно.

Кашпировский получил широкую известность в СССР благодаря телевизионным сеансам психотерапии и впоследствии продолжил выступать перед аудиторией в России и за рубежом.

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