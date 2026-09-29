Как отличить поддельный мед от натурального: советы диетолога

Мед может выглядеть натуральным, пахнуть цветами и даже засахариваться, но это еще не гарантирует его качество. Покупателю без лаборатории бывает непросто понять, что находится в банке. Иногда дешевый мед выдают за дорогой липовый или акациевый. Но еще серьезнее, когда натуральный продукт частично или полностью заменяют глюкозно-фруктозными сиропами и патокой. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Ольга Редина.

Почему подделка — это не только обман, но и риск

По словам эксперта, фальсифицированный мед — это не просто обман покупателя, а реальная угроза для здоровья. Вместо натурального продукта можно получить сахарный или глюкозно-фруктозный сироп с ароматизаторами. Чтобы не попасть впросак, Редина советует в первую очередь изучать состав: там не должно быть сахара, сиропов и других подсластителей. Слишком низкая цена тоже должна насторожить, особенно если продавец обещает редкий сорт. Часто дешевый подсолнечниковый мед выдают за липовый.

Чем опасен перегретый мед

Недобросовестные продавцы нередко многократно нагревают старый засахарившийся мед, чтобы вернуть ему жидкую консистенцию и выдать за свежий. Однако это опасно для здоровья. При нагревании в продукте разрушаются витамины, ферменты и другие полезные вещества, а также образуется гидроксиметилфурфурол — опасный канцероген.

«При нагревании в меде разрушаются витамины, ферменты и другие полезные вещества. Но это еще полбеды. В нем образуется гидроксиметилфурфурол — опасный канцероген», — объяснила диетолог.

Как проверить качество дома

Натуральный мед бывает совершенно разным — жидким или густым, светлым или темным, прозрачным или с мелкими кристаллами. Поэтому цвет сам по себе ничего не говорит о качестве. Отдельный вопрос — засахаривание. Многие считают, что хороший мед обязательно должен оставаться жидким, но на самом деле кристаллизация для большинства сортов — естественный процесс. Скорость зависит от вида меда, температуры хранения и соотношения разных сахаров.

Редина отметила, что настоящий мед не должен быстро растворяться в воде: если это происходит, скорее всего, добавлен сахар. Второй простой тест — капля на бумаге. Если остаются мокрые водянистые следы на поверхности листа, мед точно не натуральный. Бумага должна остаться сухой.

Где покупать и как не ошибиться

Покупать мед эксперт рекомендует в местах, где можно получить информацию о происхождении продукта. Если это магазин, стоит проверить маркировку. При покупке у пасечника можно спросить, где и когда мед собрали, с каких растений он получен и как его хранили. Если продавец слишком активно обещает лечебный эффект, это должно насторожить: мед — это продукт питания, а не лекарство от простуды и других заболеваний. Это вкусный продукт, в котором есть полезные вещества, но и много сахара. Поэтому есть его лучше умеренно.

Редина подчеркнула, что мед не стоит давать детям младше года. В дальнейшем его количество в рационе тоже лучше контролировать, поскольку это прежде всего источник свободных сахаров.