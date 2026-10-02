Чужой долг на вашем счете: как вернуть деньги и убрать взыскание

Если с банковского счета списали деньги за задолженность, которую человек не признает своей, первым делом нужно выяснить, кто инициировал взыскание и на основании какого документа были заблокированы средства. Ошибка может возникнуть из-за совпадения персональных данных с настоящим должником, а неизвестный кредит — оказаться результатом мошенничества. Об этом « Газете.Ru » рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, сначала необходимо установить источник долга. Если взысканием занимается пристав, информацию об исполнительном производстве можно получить через банк или на «Госуслугах». В случае ошибки из-за совпадения данных с другим человеком следует обратиться в ФССП по специальной процедуре «Я — двойник». К обращению потребуется приложить паспорт, ИНН и СНИЛС.

Если выяснится, что кредит действительно оформлен на имя человека, который его не брал, одной корректировки данных будет недостаточно. Нужно обратиться к кредитору и одновременно подать заявление в полицию.

При неизвестном займе эксперт рекомендует запросить у банка или другой организации документы, связанные с оформлением кредита: договор, анкету, способ подтверждения операции и реквизиты счета, куда поступили деньги. После обращения в полицию важно получить талон-уведомление.

Если чужая задолженность уже появилась в кредитной истории, ее также можно оспорить. Для этого обращаются к кредитору или в бюро кредитных историй. На проверку заявления кредитору дается 10 рабочих дней, а БКИ — 20 рабочих дней.

Отдельно Трепольский советует обратить внимание на судебный приказ. Его можно отменить, направив мировому судье возражения. Обычно на это есть 10 дней с момента получения документа. Если человек не получил приказ вовремя, вместе с возражением придется подать заявление о восстановлении срока и объяснить причину пропуска.

Если деньги уже взыскали приставы, порядок возврата зависит от того, где они находятся. Когда средства еще лежат на депозите ФССП, после отмены взыскания можно потребовать их обратно. Если деньги уже перечислили взыскателю, может потребоваться заявление о повороте исполнения.

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