Жители Московской области смогут принять участие в V сезоне Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!» и проверить, насколько хорошо они знают историю, культуру и традиции своей страны. Его совместно реализуют Президентская академия и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

Мероприятие будет проходить с 5 по 8 ноября 2026 года. В 2025 году участниками диктанта стали 78,5 тыс. человек из всех 89 регионов России. Принять участие в нем можно на сайте, он направлен на укрепление гражданского мира и согласия, а также единства народов страны на основе общероссийской гражданской идентичности.

Участники смогут проверить свои знания, получить именной сертификат участника, пополнить свое портфолио достижений, подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте. Абсолютные победители получат диплом, приглашение на торжественную церемонию награждения в Президентской академии, фирменный набор мерча и возможность стать участником просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Узнать подробности можно здесь.

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* Возрастное ограничение 12+