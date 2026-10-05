Жизнь на сцене оборвалась в 8 лет: в Японии умерла Луна-тян
Японская айдол Луна-тян умерла от миокардита после гриппа
В Японии умерла 8-летняя айдол-певица Хирата Руна, выступавшая под псевдонимом Луна-тян. Причиной смерти стал миокардит, развившийся после гриппа, сообщают японские СМИ, пишет ТАСС.
Певица начала карьеру в детстве
Хирата Руна начала выступать в детстве и была стажером проекта Dianna в Нагое. Последний раз она вышла на сцену 20 сентября.
В заявлении ее агентства отмечается, что артистка успела посвятить сцене около трети своей жизни.
Похороны прошли в кругу семьи
Похороны певицы состоялись в кругу семьи. Родственники попросили не задавать им личных вопросов и не распространять непроверенную информацию о смерти артистки.
Коллега Руна Мията Река приостановила активность ее аккаунтов в социальных сетях.
Что такое миокардит
Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы. Оно может нарушать работу сердца и возникать, в частности, на фоне инфекций, а также других факторов.
В случае Хираты Руны причиной миокардита, согласно опубликованной информации, стал перенесенный грипп.