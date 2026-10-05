Жизнь на сцене оборвалась в 8 лет: в Японии умерла Луна-тян

В Японии умерла 8-летняя айдол-певица Хирата Руна, выступавшая под псевдонимом Луна-тян. Причиной смерти стал миокардит, развившийся после гриппа, сообщают японские СМИ, пишет ТАСС.

Певица начала карьеру в детстве

Хирата Руна начала выступать в детстве и была стажером проекта Dianna в Нагое. Последний раз она вышла на сцену 20 сентября.

В заявлении ее агентства отмечается, что артистка успела посвятить сцене около трети своей жизни.

Похороны прошли в кругу семьи

Похороны певицы состоялись в кругу семьи. Родственники попросили не задавать им личных вопросов и не распространять непроверенную информацию о смерти артистки.

Коллега Руна Мията Река приостановила активность ее аккаунтов в социальных сетях.

Что такое миокардит

Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы. Оно может нарушать работу сердца и возникать, в частности, на фоне инфекций, а также других факторов.

В случае Хираты Руны причиной миокардита, согласно опубликованной информации, стал перенесенный грипп.