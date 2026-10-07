Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

С 1 марта 2027 года в России изменится порядок проведения экзамена на получение водительских прав. При сдаче теоретической части кандидатов начнут фотографировать, а процесс экзамена будут фиксировать с помощью аудио- и видеозаписи. Соответствующие требования предусмотрены постановлением правительства, на которое ссылается ТАСС . Оборудование для записи установят в помещениях подразделений Госавтоинспекции, где проводится теоретический экзамен.

Система должна вести запись в режиме реального времени и сохранять полученные материалы на электронном носителе. При этом данные должны оставаться целостными даже при отключении питания и быть защищены от несанкционированного доступа.

Изменится и порядок использования медицинских заключений. Ранее сообщалось, что подавать заявление на экзамен и получать права можно будет без медицинской справки. При этом если срок действия заключения истечет в период между подачей заявления и получением удостоверения, сдача экзамена и выдача прав будут приостановлены.

Кандидат сможет продолжить процедуру после появления сведений о новом медицинском заключении в едином электронном реестре. Ранее для возобновления оформления было достаточно предоставить новую справку.

Ранее сообщалось, можно ли греть машину под окнами.