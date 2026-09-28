Школьники и студенты Подмосковья смогут стать участниками II Всероссийской премии «Голос истории»

Школьники, студенты и педагоги Подмосковья смогут подать заявку на участие во II Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории», которая призвана поддержать и распространить лучшие методики преподавания истории, поощрить новаторские подходы, а также вовлечь детей и подростков в изучение и сохранение исторического наследия нашей страны. Премия проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

«История — это не просто страницы учебника, это живой голос наших предков, который важно услышать каждому молодому человеку. Премия — „Голос истории“ помогает найти и поддержать тех, кто умеет рассказать эту историю ярко, современно и увлекательно», — отметил генеральный директор AHO «Герои Отечества», секретарь организационного комитета премии Владислав Курбатов.

В 2026 году количество номинаций будет расширено до 14. Организаторы уточнили, что основной акцент сделан на проектах и инициативах, реализуемых в малых городах и селах России. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» принимаются заявки от физических и юридических лиц иностранных государств.

Заявки на участие в премии будет оценивать Экспертный совет. В его состав входят историки, педагоги, эксперты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Подать заявку для участия можно на сайте до 1 ноября, победителей объявят на торжественной церемонии в конце ноября 2026 года.

Лауреаты получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов. Организатор премии — АНО «Герои Отечества». Партнерами выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи.

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