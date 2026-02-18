Деньги на ветер: названы три популярные и бесполезные услуги у стоматолога

Стоматолог-имплантолог и кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин рассказал о трех популярных процедурах, на которые пациенты тратят деньги зря. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, почему эти методы не приносят пользы, а иногда даже вредят здоровью.

На первое место врач поставил удаление зубов мудрости, когда они совершенно здоровы. Многие люди уверены, что лучше избавиться от них заранее, чтобы избежать хлопот в будущем. Однако Кузьмин считает такой подход ошибочным. Он пояснил, что если зуб мудрости вырос ровно, участвует в пережевывании пищи, за ним легко ухаживать и он не доставляет беспокойства, то он ничем не хуже остальных зубов. Врач подчеркнул, что удалять здоровый зуб ради профилактики — неправильно. Это полноценная хирургическая операция с риском воспалений, долгого заживления и даже повреждения нервов.

Второй процедурой, которую эксперт назвал бесполезной для взрослых, оказалась герметизация фиссур. Речь идет о заполнении специальным составом природных бороздок на жевательных зубах. По словам стоматолога, такой метод отлично защищает детские зубы от кариеса, но для взрослого человека со здоровой ротовой полостью он не имеет смысла.

Третьим пунктом в списке ненужных трат значится физиотерапия. Игорь Кузьмин отметил, что многие пациенты рассчитывают с ее помощью ускорить заживление тканей после лечения. На практике скорость восстановления остается точно такой же, как и без всяких физиотерапевтических процедур. По мнению врача, в большинстве случаев это просто лишняя трата денег и времени.