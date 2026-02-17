Десятки верующих пришли в храм Советска: уникальная икона вернулась домой после реставрации

В Успенском храме города Советска состоялось торжественное богослужение в честь возвращения храмовой иконы святителя Николая. Святыня находилась на реставрации около года, пишет vyatkakirov .

В Успенском храме Советска произошло знаменательное событие: после длительного отсутствия на свое место вернулась храмовая икона Николая Чудотворца. Праздничную литургию по этому случаю возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.

Как стало известно, образ находился в реставрационной мастерской на протяжении прошлого года. Специалистам удалось вернуть святыне былой вид благодаря финансовой поддержке благотворителей.

На богослужении собрались десятки верующих. Прихожане стремились первыми увидеть обновленный лик и поклониться ему. Для местного прихода это событие стало одним из самых важных за последнее время. Отмечается, что преображения сейчас переживает и само здание храма — внутри него продолжаются плановые ремонтные работы.