Диагноз за полмиллиона в год: россиянам решили законно запретить вкусную еду

Общественники направили в правительство предложение обложить акцизами ультрапереработанные продукты. Причиной назвали эпидемию ожирения: за последние пять такой диагноз впервые поставили миллионам россиян, пишет ТАСС .

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» выступило с инициативой ввести акцизы на фастфуд, чипсы, снеки и кондитерские изделия. Соответствующее обращение было направно вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Активисты отмечают, что за последние пять лет в стране резко ухудшилась ситуация с лишним весом. Ежегодно более 500 тысяч человек впервые слышат от врачей диагноз «ожирение». Особое беспокойство у авторов идеи вызывает тот факт, что производители часто маскируют вредную еду под полезную, используя привлекательные надписи на упаковках вроде «натуральный продукт».

Чтобы не создавать лишних преград для добросовестного бизнеса, в движении предложили подходить к вопросу точечно. Критерии для списка подакцизных товаров, по мнению общественников, должны разработать совместно с Министерством здравоохранения и научным сообществом. В список предлагают включать только те позиции, где содержание соли, сахара и насыщенных жиров критически превышает допустимые нормы.

Напомним, что ранее в Общественной палате уже поднимали тему вредных продуктов. Владислав Гриб предлагал ограничить рекламу сладких напитков, ориентированную на детей, чтобы с раннего возраста формировать у них правильные пищевые привычки.