Дожди, грозы и до 25 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут сильные дожди, возможны грозы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати одного до двадцати трех градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северного направления с порывами от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.
Ранее врач-терапевт Иоланта Лялите рассказала, как охладиться в жаркую погоду, если нет кондиционера.