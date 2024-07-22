Дожди, грозы и до 25 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут сильные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати одного до двадцати трех градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления с порывами от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-терапевт Иоланта Лялите рассказала, как охладиться в жаркую погоду, если нет кондиционера.