Невролог Лялите рассказала про способы охлаждения в жару без кондиционера

Терапевт и невролог Иоланта Лялите в собственной книге дала ряд советов по охлаждению в жару без особых технологий. Рекомендации специалиста передает KP.RU .

В первую очередь важно защитить свою кожу от солнца с помощью санскрина, а также надеть головной убор. С собой нужно иметь термос с холодной водой, можно даже с добавлением льда. Однако специалист не советует употреблять жидкость за один присест: важно пить мелкими глотками и раз в полчаса. Также желательно иметь с собой термальную воду. Ее нанесение на стопы, внутреннюю сторону рук и голову облегчат состояние.

«Если окажетесь рядом с фонтанами, бьющими из-под земли, не стесняйтесь – намочите ноги и одежду под струями воды! Эти фонтаны для того и созданы, чтобы спасти вас от жары», — объясняет Иоланта Лялите.

В жару полезными окажутся портативные вентиляторы и веера. Также можно предварительно охлаждать одежду в морозилке.

Ранее сообщалось, терапевт Алексеева перечислила способы справляться с жаркой погодой и избежать теплового удара.