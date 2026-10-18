Древний инстинкт: как волки распознают человеческий страх по поту

TechInsider: волки научились чуять человеческий страх по запаху пота

Общество

Ученые выяснили, что волки, подобно собакам, способны считывать эмоциональное состояние человека по химическим сигналам пота. В ходе эксперимента животные при появлении запаха страха резко меняли поведение — меньше исследовали его источник и чаще искали визуальный контакт с человеком. Авторы исследования, опубликованного в журнале Animal Cognition, предполагают, что эта способность сформировалась у общих предков волков и собак еще до процесса одомашнивания. О научном открытии рассказывает издание TechInsider.

Эксперимент с образцами пота и реакция хищников

В научном опыте приняли участие 11 собак и восемь волков, выращенных в неволе и социализированных для общения с людьми:

  • Методика исследования: у десяти женщин взяли образцы пота во время просмотра хорроров («запах страха») и документальных фильмов о природе («нейтральный запах»).
  • Поведенческий сдвиг: при предъявлении «запаха испуга» волки и собаки не проявляли явного предпочтения к аромату, но тратили значительно меньше времени на его изучение и чаще фиксировали взгляд на человеке.
  • Эволюционный вывод: умение распознавать эмоции человека по химическим маркерам возникло еще у диких предков до древнего приручения, а одомашнивание лишь укрепило этот механизм.

При этом ученые подчеркивают: реакция полностью диких волков в естественной среде пока остается неизученной, так как тестовая группа хищников с рождения контактировала с людьми.

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