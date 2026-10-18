Массированная атака БПЛА на Петербург: энергетики оперативно запитали обесточенные районы

ТАСС: в двух районах Петербурга и Ленобласти восстановили свет после атаки БПЛА

Общество

Специалисты сетевой компании «Россети Ленэнерго» полностью ликвидировали последствия технологических нарушений в энергосистеме, возникших из-за ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Подачу электричества оперативно вернули в жилые дома и на инфраструктурные объекты Красногвардейского и Калининского районов Санкт-Петербурга, а также Всеволожского района Ленинградской области. Объекты энергетического комплекса вернулись к работе в штатном режиме. О ходе восстановительных работ сообщает информационное агентство ТАСС.

Ликвидация последствий и работа энергосетей

Представители компании «Россети Ленэнерго» проинформировали об успешном завершении аварийно-восстановительных мероприятий в Северной столице и прилегающем районе области:

  • География восстановления: энергоснабжение полностью возобновлено в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленинградской области.
  • Текущий статус: все подстанции и распределительное оборудование компании работают в штатном режиме, подача электроэнергии потребителям осуществляется в полном объеме.

Ночная атака на объекты инфраструктуры

Санкт-Петербург и прилегающие территории подверглись массированному налету БПЛА в ночные часы 18 октября.

Губернатор города Александр Беглов подтвердил, что в результате падения обломков и атак зафиксированы локальные возгорания. Очаги горения возникли на территории АО «Петербургский нефтяной терминал», а также на объектах гражданской инфраструктуры сразу в четырех районах города — Красносельском, Красногвардейском, Невском и Московском. Оперативные службы и экстренные бригады оперативно локализовали и ликвидировали пожары.

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