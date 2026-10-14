«Военный математик» во главе Щелкова: что известно о Сергее Джеглаве

Временно исполняющим полномочия главы городского округа Щелково стал Сергей Джеглав. Назначение состоялось в конце сентября, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что для жителей региона это имя не новое: до этого Джеглав руководил соседним Лосино-Петровским округом, а еще раньше занимал пост заместителя главы Щелкова и руководящие должности в Котельниках. Об этом пишет REGIONS .

Биография у нового руководителя богатая. Сергей Николаевич родился в Приднестровье в семье офицера ВВС, детство провел в переездах по военным городкам — учился в школе для детей военнослужащих в Германии, жил в Хмельницкой области и Венгрии. В 1987 году окончил школу с отличием, а затем Киевское высшее военное инженерное училище по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем управления». Свой выбор он с улыбкой называет профессией «военного математика», угодившей и маме-математику, и папе-военному.

После распада СССР Джеглав служил в Военно-воздушной академии имени Гагарина в Монино, работая в интересах российской армии. В 2000 году после сокращения сменил военный китель на гражданский костюм. Значительная часть карьеры была связана с ЖКХ на руководящих постах, а в 2020 году он пришел в муниципальную власть.

Свой стиль работы Джеглав описывает как спокойный, рассудительный и системный: военное прошлое и инженерное образование приучили его детально разбираться в вопросе перед решением. В администрации округа добавляют, что он ориентирован на конкретный результат, личную ответственность и порядок, предпочитает спокойный диалог и требователен к исполнению задач.

В приоритете — то, что люди чувствуют каждый день: состояние ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры. Важной частью работы Джеглав называет общение с жителями и контроль результата — выехать на место, разобраться, определить решение и проследить за исполнением, чтобы в итоге добиться максимальной удовлетворенности жителей округа.

Щелково для него — территория с личной историей: именно в Монине прошла значительная часть взрослой жизни, там он служил в академии и долго жил, а в местном Доме офицеров зарегистрировал брак с супругой. После училища многие его однокашники получили распределение в восточную часть Подмосковья — Чкаловскую, Звездный городок и Ногинск, так что друзья остались рядом.

В свободное время руководитель увлекается фотографией — в его портфолио есть даже серия снимков русских храмов, отправленная в ЛНР, — а за пределами работы он давний болельщик московского «Спартака».