Синоптик спрогнозировал зиму на 2–5 градусов теплее нормы в Москве
Синоптик Тишковец: Москву ожидает мягкая и влажная зима
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Предстоящая зима в столице, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, будет мягче обычного и принесет больше осадков. Об этом метеоролог сообщил в своем Telegram-канале, передает Агентство городских новостей «Москва».
По оценке синоптика, средняя температура за сезон может превысить климатическую норму на 2–5 градусов. Количество осадков в различных формах — от дождя до снега — также ожидается выше многолетних показателей.
Тишковец обратил внимание на народные приметы, связанные с праздником Покрова: дождливую погоду в этот день традиционно связывают с сырой зимой, а отсутствие снега — с поздним наступлением холодов. По мнению специалиста, предстоящий сезон будет соответствовать представлениям о теплой и влажной зиме.
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