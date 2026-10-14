Синоптик спрогнозировал зиму на 2–5 градусов теплее нормы в Москве

Синоптик Тишковец: Москву ожидает мягкая и влажная зима

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Предстоящая зима в столице, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, будет мягче обычного и принесет больше осадков. Об этом метеоролог сообщил в своем Telegram-канале, передает Агентство городских новостей «Москва».

По оценке синоптика, средняя температура за сезон может превысить климатическую норму на 2–5 градусов. Количество осадков в различных формах — от дождя до снега — также ожидается выше многолетних показателей.

Тишковец обратил внимание на народные приметы, связанные с праздником Покрова: дождливую погоду в этот день традиционно связывают с сырой зимой, а отсутствие снега — с поздним наступлением холодов. По мнению специалиста, предстоящий сезон будет соответствовать представлениям о теплой и влажной зиме.

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