Видео для иностранца привело подростков к 8-летнему сроку

В Кузбассе вынесли приговор двум молодым людям, которым на момент преступлений было по 17 лет. Их признали виновными в диверсии, государственной измене и содействии диверсионной деятельности, сообщает VSE42.RU со ссылкой на местный СК России.

История началась в июне 2024 года. Один из подростков переписывался в Telegram с незнакомцем за границей, и тот предложил деньги за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Юноша согласился и привлек к делу ровесника.

С 30 июня по 2 июля 2024 года они подожгли два релейных шкафа на станции Мариинск Красноярской железной дороги. Свои действия фигуранты сняли на видео и отправили запись куратору, получив за преступления около ₽25 тыс.

Задержали парней сотрудники УФСБ по Кузбассу и УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу. Суд назначил им 8 и 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.