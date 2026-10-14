Фракция 29%: как врачи Подмосковья вернули к жизни молодую роженицу с редкой патологией

Мультидисциплинарная команда специалистов Ступинской клинической больницы спасла жизнь 24-летней пациентке, у которой после рождения ребенка развилось опасное поражение сердца. У молодой матери диагностировали перипартальную кардиомиопатию, хроническую сердечную недостаточность со снижением фракции выброса до критических 29%, а также тромбоз верхней полой вены. Благодаря слаженной работе кардиологов, реаниматологов и гинекологов состояние женщины удалось стабилизировать. Пациентка уже выписана домой под амбулаторное наблюдение. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Диагностика редкой родовой патологии сердца

Сразу после родов состояние 24-летней пациентки резко ухудшилось. В ходе комплексного обследования врачи выявили тяжелый комплекс патологий, включая перипартальную кардиомиопатию и хроническую сердечную недостаточность.

Фракция выброса сердца упала до 29%, что сопровождалось развитием митральной недостаточности, скоплением жидкости в плевральных полостях и тромбозом верхней полой вены.

Мультидисциплинарный подход и стабилизация состояния

Учитывая тяжесть клинической картины и высокие риски для жизни, к спасению молодой матери незамедлительно подключилась межпрофильная бригада медиков.

В состав консилиума вошли кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и профильные специалисты регионального Минздрава, что позволило подобрать эффективную интенсивную терапию и переломить ход болезни.

Выписка и дальнейшая тактика кардиологического лечения

Благодаря интенсивным медицинским мероприятиям состояние пациентки удалось успешно стабилизировать, после чего ее выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

Женщине назначена длительная медикаментозная терапия и постоянный контроль кардиолога. В дальнейшем врачам предстоит решить вопрос о необходимости проведения хирургической коррекции митрального клапана.