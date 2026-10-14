Плюс 17 тысяч за месяц: почему подержанные авто снова начали стремительно дорожать
Подержанные автомобили в России подорожали за год на 65 тысяч рублей
После небольшого летнего спада на российском вторичном авторынке вновь зафиксирован рост цен. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2026 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля составила 1 миллион 462 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с августом на 1,2% (или на 17 тысяч рублей). В годовом выражении ценник на б/у машины подскочил на 4,7%, что в денежном эквиваленте соответствует удорожанию на 65 тысяч рублей. Эксперты связывают возобновление роста со стремлением автовладельцев скорректировать стоимость на фоне общего подорожания автокомпонентов. Об этом информирует аналитическое агентство АВТОСТАТ.
Динамика цен на вторичном авторынке в сентябре
Согласно результатам ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», средняя стоимость легкового авто с пробегом в сентябре достиглла 1 млн 462 тыс. рублей.
Как отметил руководитель стратегических проектов «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, сентябрьский показатель полностью компенсировал августовское проседание цен, когда машины подешевели на 0,2% к июлю.
Годовое сравнение и тренды прошлых месяцев
Аналитики подчеркивают, что тенденция к удорожанию подержанных авто наблюдалась на протяжении большей части года — с мая по июль цены стабильно поднимались вверх.
По сравнению с сентябрем 2025 года вторичный авторынок продемонстрировал прибавку на 4,7%, что означает рост средней стоимости автомобиля с пробегом на 65 тысяч рублей за 12 месяцев.
Методология расчета и структура показателей
Озвученные показатели рассчитаны экспертами агентства на основе регулярного мониторинга объявлений о продаже легковых машин с пробегом.
При этом данные отражают текущий уровень предложений на крупнейших классифайдах и автоплощадках страны без учета фактических объемов реализованных транспортных средств.