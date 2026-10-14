Плюс 17 тысяч за месяц: почему подержанные авто снова начали стремительно дорожать

После небольшого летнего спада на российском вторичном авторынке вновь зафиксирован рост цен. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2026 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля составила 1 миллион 462 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с августом на 1,2% (или на 17 тысяч рублей). В годовом выражении ценник на б/у машины подскочил на 4,7%, что в денежном эквиваленте соответствует удорожанию на 65 тысяч рублей. Эксперты связывают возобновление роста со стремлением автовладельцев скорректировать стоимость на фоне общего подорожания автокомпонентов. Об этом информирует аналитическое агентство АВТОСТАТ .

Динамика цен на вторичном авторынке в сентябре

Согласно результатам ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», средняя стоимость легкового авто с пробегом в сентябре достиглла 1 млн 462 тыс. рублей.

Как отметил руководитель стратегических проектов «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, сентябрьский показатель полностью компенсировал августовское проседание цен, когда машины подешевели на 0,2% к июлю.

Годовое сравнение и тренды прошлых месяцев

Аналитики подчеркивают, что тенденция к удорожанию подержанных авто наблюдалась на протяжении большей части года — с мая по июль цены стабильно поднимались вверх.

По сравнению с сентябрем 2025 года вторичный авторынок продемонстрировал прибавку на 4,7%, что означает рост средней стоимости автомобиля с пробегом на 65 тысяч рублей за 12 месяцев.

Методология расчета и структура показателей

Озвученные показатели рассчитаны экспертами агентства на основе регулярного мониторинга объявлений о продаже легковых машин с пробегом.

При этом данные отражают текущий уровень предложений на крупнейших классифайдах и автоплощадках страны без учета фактических объемов реализованных транспортных средств.