Сотни людей пришли проститься с Кашпировским: кто появился на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Анатолием Кашпировским. Проститься с психотерапевтом пришли сотни поклонников, а также гипнотизеры и эзотерики из разных регионов России, сообщает Mash.

Среди присутствующих заметили колдуна

На панихиде также заметили Ивана Кулебякина, известного как колдун. Церемония собрала людей, которые следили за деятельностью Кашпировского и считали его сеансы значимой частью своей жизни.

Кашпировский умер 3 октября

Анатолий Кашпировский умер 3 октября после борьбы с раком желчных протоков. Он был психотерапевтом и получил широкую известность благодаря телевизионным сеансам, во время которых заявлял о возможности помогать людям на расстоянии.