В России выставили на продажу редчайшую вулканическую бомбу

На российском рынке онлайн-объявлений появился экзотический лот — настоящая вулканическая бомба, выброшенная из жерла во время легендарного извержения на Камчатке. О необычной продаже сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Продавец с полуострова оценил редкий природный артефакт в ₽5 тыс. По его словам, этот базальтовый сгусток вылетел из недр земли в ходе Большого трещинного Толбачинского извержения 1975–1976 годов. Это катаклизм вошел в историю как одно из самых грандиозных вулканических событий прошлым веком, кардинально перекроившее местный ландшафт.

Выставленный на торги экземпляр состоит из базальта — застывшей магматической породы, однако от рядовых кусков лавы его отличает уникальная анатомия. Подобные образования возникают, когда жидкие фрагменты раскаленной магмы выстреливают из кратера, крутятся в воздухе и прямо на лету приобретают обтекаемую форму.

Свое грозное название вулканические бомбы получили за разрушительную силу. В момент извержения эти природные «снаряды» способны улетать на километры от жерла, легко пробивать крыши и стены зданий, а иногда и вовсе детонировать прямо в воздухе из-за высокого давления внутренних газов. Теперь же застывший свидететль стихии может стать чьим-то домашним сувениром.