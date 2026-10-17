Потеряли паспорт? Эксперт раскрыл последовательные шаги по восстановлению документа

Потеря паспорта — ситуация неприятная, но не катастрофическая. Главное — действовать правильно и не откладывать официальное обращение. Председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова в интервью «Газете.Ru» объяснила , какие шаги необходимо предпринять и какие последствия могут возникнуть.

В первую очередь нужно заявить об утрате в территориальный орган МВД. Писать заявление о преступлении не требуется, если нет оснований полагать, что документ украли. Если же есть подозрения на кражу, следует дополнительно сообщить о преступлении и получить подтверждение регистрации обращения.

Худова отметила, что только после регистрации сведений в МВД паспорт объявляется недействительным. Важно понимать: звонок в банк, сообщение работодателю или блокировка учетной записи не заменяют официального обращения в полицию.

Уголовной ответственности за случайную потерю паспорта нет. Однако предусмотрены административные штрафы. За утрату из-за небрежного хранения — предупреждение или штраф от ₽100 до ₽300 (ст. 19.16 КоАП РФ). За проживание без действительного паспорта — штраф от ₽2 до ₽3 тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге — от ₽3 до ₽5 тысяч (ст. 19.15 КоАП РФ).

При этом штраф не назначается автоматически только за то, что человек обратился не в день пропажи. Для наказания нужно установить состав правонарушения.

После обращения в МВД следует оформить новый паспорт. При необходимости можно получить временное удостоверение личности. Также рекомендуется установить самозапрет на потребительские кредиты и займы, а затем проверить кредитную историю. Это поможет защититься от мошеннических действий с использованием потерянного документа.

Если потерянный паспорт найдется позже, пользоваться им нельзя — его нужно сдать в МВД. Дата обращения в полицию может стать ключевым доказательством, если по паспорту попытаются совершить мошеннические действия.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения конфиденциальных снимков в памяти телефона.