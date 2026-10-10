Дроны летели к столице с вечера до утра: что известно о ночной атаке

Попытка атаки беспилотников на Москву вечером 9 октября и в ночь на 10 октября стала одной из самых масштабных за последние несколько лет. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в период с 20:30 9 октября до 8:30 10 октября в сторону Московского региона направили 403 БПЛА, сообщает ТАСС.

Сколько беспилотников направили к Москве

Как сообщил Собянин, большую часть беспилотников нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах к Московскому региону. Еще 25 аппаратов уничтожили непосредственно на подлете к столице.

Предыдущая масштабная атака произошла в сентябре

До этого одной из наиболее крупных считалась атака с 19 сентября до утра 20 сентября. По данным Собянина, тогда было уничтожено более 1,6 тыс. беспилотников, из которых 450 — на подлете к Москве.

Мэр столицы связывал тот налет с проведением выборов в Государственную думу России. Это объяснение было заявлено им публично.

Атаки беспилотников на российские регионы

Атаки БПЛА на российские регионы участились на фоне специальной военной операции на Украине, начавшейся в 2022 году. Киев официально не подтверждал причастность к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что количество ударов беспилотников по России будет расти.

Таким образом, ночная попытка атаки на Москву стала одним из наиболее масштабных эпизодов последних лет по числу беспилотников, направленных к Московскому региону.