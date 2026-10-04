Три региона России получили предупреждение о ракетной опасности

В Брянской, Калужской и Тульской областях объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщили главы регионов в мессенджере MAX. Об этом пишет РБК.

В областях работают системы оповещения. Жителей призвали соблюдать меры безопасности: по возможности оставаться дома, укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами и не приближаться к окнам.

Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендовали перейти в ближайшее укрытие либо другое безопасное место. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по номеру 112.

Ранее утром 4 октября ракетную опасность объявляли также в Воронежской, Липецкой и Орловской областях.