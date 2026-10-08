Дракониды и Ориониды: Подмосковье ждет двойной звездопад в октябре

REGIONS: жители Подмосковья смогут увидеть двойной метеоритный поток

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Жители Подмосковья в октябре смогут наблюдать сразу два метеорных потока — Дракониды и Ориониды. Первый достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, причем лунный свет не помешает наблюдениям. Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий рассказал REGIONS, когда выходить на улицу, куда смотреть и чего реально ждать от октябрьского неба.

Дракониды активны совсем недолго — с 6 по 10 октября, а максимум приходится на вторую половину ночи 8/9 октября. Однако рассчитывать на впечатляющий звездный дождь не стоит: поток будет скромным.

Короткий напомнил, что в прошлом году этот поток дал последнюю высокую активность — тогда количество метеоров достигало порядка 75 в час. Следующий всплеск Драконид ожидается только в 2078 году. По словам астронома, в ближайшие годы поток будет давать небольшое количество метеоров — порядка пяти в час при ежегодной норме около 15.

Причина — в орбите кометы 21P/Джакобини — Циннера, которая считается родительским телом Драконид. Ее положение относительно старого метеорного следа меняется, поэтому Земля сейчас проходит через менее плотные его участки.

Искать строго определенную точку на небе не нужно: метеоры появляются в разных его частях. Радиант — область, откуда они визуально вылетают, — расположен в головной части созвездия Дракона.

Короткий пояснил, что смотреть можно в любой участок небосвода. Скорость метеоров у Драконид невысокая, поэтому есть шанс рассмотреть фрагментацию метеора, если она произойдет. Цвета могут быть разными — встречаются как желтые, так и красные.

Лучше выбрать площадку подальше от ярких городских огней и дать глазам привыкнуть к темноте. Телескоп для наблюдения за потоком не понадобится.

Следом придут Ориониды — еще один заметный октябрьский поток. Их активность приходится на вторую половину месяца, а пик обычно наступает 21–22 октября. В отличие от Драконид, Ориониды связаны с частицами, оставленными кометой Галлея. Для жителей Подмосковья это еще один повод выбраться за город, хотя конкретная видимость будет зависеть от облачности и прозрачности атмосферы в ночь наблюдений.

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