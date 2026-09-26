Renault воскресила легендарный R8 Gordini в электрическом концепте с 266 силами

Renault представила концептуальное электрическое купе R8 Gordini Concept, созданное по мотивам спортивного Renault 8 Gordini 1960-х годов. В отличие от серийных ретромоделей R4 и R5, новый концепт не планируют выпускать в качестве серийного автомобиля. При этом отдельные дизайнерские решения могут использоваться в будущих моделях марки, пишет Autonews.

Оригинальный Renault 8 Gordini появился в 1964 году как спортивная версия заднемоторного заднеприводного седана. Автомобиль получил увеличенную мощность, заниженную подвеску и усиленные тормоза. Его узнаваемыми элементами стали несколько круглых фар и синяя окраска с белыми гоночными полосами.

Современный R8 Gordini Concept выполнен в виде двухместного электрического купе с низким и широким кузовом. Спереди расположены V-образный капот и шесть круглых светодиодных фар. Решетка радиатора отсутствует.

В задней части установлены практически незаметные в выключенном состоянии фонари, а также спортивный бампер, развитые колесные арки, спойлер на крыше, вентиляционная решетка и крупный диффузор. Кузов выполнен с использованием карбона и окрашен в характерную для Gordini сине-белую ливрею.

Салон концепта выполнен в минималистичном стиле с элементами, напоминающими интерьер автомобилей прошлого. Вместо крупных цифровых дисплеев предусмотрены шесть круглых приборов с массивными ободками. Их разместили на панели из шлифованного алюминия. В отделке использованы алькантара, алюминиевая центральная консоль с физическими переключателями и спортивные кресла с черно-синей вельветовой обивкой.

Renault раскрыла лишь часть технических характеристик автомобиля. Концепт оснащен одним электромотором мощностью 266 л. с., который приводит в движение задние колеса.

По данным компании, при создании проекта дизайнеры подготовили более 300 эскизов. После публичной премьеры на мероприятии Renault Carwalk концепт покажут на Парижском автосалоне. В дальнейшем автомобиль планируют передать в музей Renault Collections.