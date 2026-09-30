Для «Битвы моторов» построили 10 машин и одну из них теперь разыграют среди зрителей

Ретро-болид, созданный специально для съемок фильма «Битва моторов», разыграют среди зрителей картины. Принять участие смогут покупатели билетов на новый отечественный фильм, который выйдет в российский прокат 8 октября. Об этом «Российской газете» сообщил продюсер картины Петр Ануров.

История первого российского автомобиля

«Битва моторов» рассказывает о событиях начала XX века и зарождении отечественного автомобилестроения. Главные роли исполнили Юра Борисов и Иван Янковский.

В центре сюжета находятся инженер Дмитрий Бондарев и редактор автомобильного журнала Андрей Нагель. Герои связаны с созданием первого серийного российского автомобиля «Руссо-Балт», а затем отправляются на ралли «Монако», где отечественной машине предстоит соперничать с зарубежной техникой.

Работа над картиной продолжалась 3 года. Предпремьерный показ уже состоялся в Казани, а в Москве фильм представят 1 октября.

Для съемок построили 10 машин

Создателям фильма пришлось практически заново воссоздавать автомобили начала прошлого века. Оригинальные «Руссо-Балты» почти не сохранились: в стране известны лишь отдельные экземпляры, в том числе пожарная машина в Риге и гражданский автомобиль в Политехническом музее Москвы.

Всего для съемок изготовили 10 машин разной сложности. Среди них были несколько вариантов «Руссо-Балта», а также автомобили зарубежных марок, которые участвовали в исторических гонках.

Одной из построенных машин стал необычный гоночный «Руссо-Балт», предназначенный для императорского заезда. При создании автомобилей специалисты использовали архивные фотографии и чертежи.

Часть машин пришлось создавать с нуля

Инженерным процессом руководил Игорь Ермилин, один из создателей гоночного автомобиля «Маруся». Из-за того, что многие исторические чертежи не сохранились, отдельные конструкции проектировали практически с нуля.

Для восстановления внешнего вида и технических особенностей автомобилей применяли 3D-моделирование. При этом создателям фильма требовались не просто декоративные макеты, а машины, способные участвовать в съемочном процессе.

Один из построенных для картины автомобилей в итоге решили разыграть среди зрителей. Таким образом, покупка билета на фильм позволит принять участие не только в просмотре картины, но и в розыгрыше ретро-болида.