В России предложили лишать водительских прав автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения. Одним из оснований может стать превышение установленного количества штрафов за опасные нарушения в течение года. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС .

По мнению представителя ОП, действующую систему наказаний необходимо дополнить ограничением на количество серьезных нарушений ПДД. В качестве возможного порога он назвал 20 штрафов за год.

Речь идет прежде всего о неоднократном превышении скорости и других опасных действиях на дороге. Если водитель продолжает нарушать правила после достижения установленного лимита, Гриб предлагает лишать его права управления транспортными средствами.

Представитель Общественной палаты считает, что подобная мера позволит воздействовать на автомобилистов, для которых денежные штрафы перестали быть сдерживающим фактором.

Отдельное внимание он уделил водителям, которые систематически не оплачивают назначенные штрафы. По его мнению, если за год накапливается десять и более неоплаченных постановлений, суммы последующих взысканий следует значительно увеличивать.

При дальнейшем накоплении нарушений Гриб также предложил применять лишение водительских прав. Он считает, что такой подход позволит сократить количество случаев опасного вождения и предотвратить тяжелые дорожно-транспортные происшествия.

В качестве исторического примера можно привести систему, действовавшую в СССР. Тогда использовалось правило трех предупреждений, известное автомобилистам как «три прокола».

Инспекторы ГАИ отмечали нарушения в специальном талоне водителя. Если в течение года накапливалось три отметки, автомобилиста направляли на повторную сдачу экзаменов.

Пока предложение Владислава Гриба не является действующей нормой законодательства. Речь идет об инициативе представителя Общественной палаты, а не о принятом решении.

Конкретные категории нарушений, порядок подсчета штрафов и сроки возможного лишения прав в опубликованном предложении не определены.