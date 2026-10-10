20 штрафов за год — и без прав: новые наказания готовят для водителей

В ОП предложили лишать водителей прав за 20 опасных нарушений ПДД в год

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В России предложили лишать водительских прав автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения. Одним из оснований может стать превышение установленного количества штрафов за опасные нарушения в течение года. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС.

По мнению представителя ОП, действующую систему наказаний необходимо дополнить ограничением на количество серьезных нарушений ПДД. В качестве возможного порога он назвал 20 штрафов за год.

Речь идет прежде всего о неоднократном превышении скорости и других опасных действиях на дороге. Если водитель продолжает нарушать правила после достижения установленного лимита, Гриб предлагает лишать его права управления транспортными средствами.

Представитель Общественной палаты считает, что подобная мера позволит воздействовать на автомобилистов, для которых денежные штрафы перестали быть сдерживающим фактором.

Отдельное внимание он уделил водителям, которые систематически не оплачивают назначенные штрафы. По его мнению, если за год накапливается десять и более неоплаченных постановлений, суммы последующих взысканий следует значительно увеличивать.

При дальнейшем накоплении нарушений Гриб также предложил применять лишение водительских прав. Он считает, что такой подход позволит сократить количество случаев опасного вождения и предотвратить тяжелые дорожно-транспортные происшествия.

В качестве исторического примера можно привести систему, действовавшую в СССР. Тогда использовалось правило трех предупреждений, известное автомобилистам как «три прокола».

Инспекторы ГАИ отмечали нарушения в специальном талоне водителя. Если в течение года накапливалось три отметки, автомобилиста направляли на повторную сдачу экзаменов.

Пока предложение Владислава Гриба не является действующей нормой законодательства. Речь идет об инициативе представителя Общественной палаты, а не о принятом решении.

Конкретные категории нарушений, порядок подсчета штрафов и сроки возможного лишения прав в опубликованном предложении не определены.

Читайте также

На главной площади Волоколамска отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

На главной площади Волоколамска отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

Два региона, два задержания: что ФСБ сообщила о подготовке терактов

В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

«Не менее 10 тысяч рублей». Для пенсионеров хотят ввести выплату к 1 октября

«Не менее 10 тысяч рублей». Для пенсионеров хотят ввести выплату к 1 октября

Душно не из-за батарей: врач раскрыла главные причины осенней спертости в квартире

Душно не из-за батарей: врач раскрыла главные причины осенней спертости в квартире

Три региона России получили предупреждение о ракетной опасности

Кто вмешивается в эфир «Радиостанции Судного дня»

Родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА

Дожди повредили «Красный мост» в Дагестане: что произошло

Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

Почему осенью кажется, что жизнь проходит мимо, и как вернуть себе день

Почему осенью кажется, что жизнь проходит мимо, и как вернуть себе день

Добавьте mosregtoday.ru в избранное