Стивен Сигал назвал Байкал лучшим местом на планете

Стивен Сигал побывал в Бурятии и назвал Байкал самым красивым местом

Общество

Фото: [скриншот видео]

Стивен Сигал, известный не только боевиками, но и любовью к России, добрался до Бурятии. И, стоя на берегу Байкала, заявил: лучше места на планете нет. Об этом сообщает ТАСС.

Сигал признается, что Байкал — его любимое место в России. Он приглашает всех приехать и убедиться: лучше места на планете не найти.

Сигал уже несколько дней колесит по Бурятии с семьей. Успел побывать в Баргузинском и Курумканском районах, заглянул в буддийский комплекс «Жамсаран». Посетил оперный театр и встретился с главой буддистов России Дамбой Аюшеевым. В Иволгинском дацане отметили: Сигал — признанный ринпоче в линии Ньингма, так что для него это не просто турпоездка, а следование духовной традиции.

Ранее Сигал говорил, что его любимый регион — Дальний Восток, откуда родом его отец. Он упоминал Владивосток, Якутию, Бурятию и Байкал. Теперь увидел озеро своими глазами — и, похоже, остался в полном восторге.

Байкал — самое глубокое озеро на планете (1642 метра) и крупнейший источник пресной воды, хранящий около 20% мировых запасов. С 1996 года он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее журналист Вдовин рассказал о тоннеле на Байкале с выходом в другую реальность.

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