Что произошло с Кашпировским перед смертью: названа причина

Психотерапевт Анатолий Кашпировский умер после остановки сердца. Перед госпитализацией у него резко снизилось давление, после чего его доставили в больницу, где он скончался, рассказал ТАСС директор Кашпировского Сергей Рудых.

Что известно о смерти Кашпировского

По словам директора психотерапевта, Кашпировский не страдал длительным тяжелым заболеванием. Обстоятельства, которые привели к остановке сердца, пока устанавливаются.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и около 25 лет работал в местной психиатрической больнице.

Кашпировский получил известность благодаря телевидению

Широкую известность Кашпировский получил благодаря сеансам гипнотерапии и телевизионным выступлениям. В 1989 году на Центральном телевидении СССР вышел цикл из шести передач с его сеансами.

Его программы показывали и за пределами СССР, в том числе в Польше. В 1991 году Кашпировский стал первым иностранным лауреатом польской телевизионной премии «Виктор-90».

Кашпировский был депутатом Госдумы

В 1993 году Кашпировского избрали депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР. Он работал в Комитете по делам общественных объединений и религиозных организаций.

В июне 1995 года психотерапевт участвовал в переговорах с группой Шамиля Басаева во время захвата заложников в Буденновске. В результате ему удалось вывести из здания городской больницы часть удерживаемых людей.

В 1994 году Кашпировский сообщил о выходе из ЛДПР. В 2012 году он вошел в список доверенных лиц Владимира Жириновского на президентских выборах.