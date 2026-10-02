Эксперт назвал самый выгодный вариант подержанного авто в 2027 году

Автомобиль возрастом три-четыре года и с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км может оказаться одним из самых разумных вариантов на вторичном рынке в 2027 году. К этому моменту машина уже заметно теряет в цене, но обычно еще не требует крупных затрат, которые могут появиться у более старого автомобиля. Об этом « Газете.Ru » рассказал заместитель руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Артур Саруханов.

По словам эксперта, сейчас разница между новыми и подержанными машинами остается значительной. Средняя стоимость нового автомобиля составляет около ₽3,5 млн, тогда как машина с пробегом в среднем стоит ₽1,4 млн. При этом в первой половине 2026 года на один проданный новый легковой автомобиль приходилось 5,6 подержанных.

Саруханов считает, что в 2027 году вторичный рынок сохранит ценовое преимущество, однако ждать резкого снижения стоимости автомобилей не стоит. На цены будут влиять инфляция, курс валют, повышение утильсбора и дальнейшее подорожание новых машин.

Эксперт также советует не искать какой-то конкретный «идеальный» месяц для покупки. Гораздо важнее состояние автомобиля и соответствие цены рынку. Перед Новым годом продавцы действительно могут быть более сговорчивыми, поскольку сами хотят успеть воспользоваться скидками дилеров, но откладывать подходящую машину только ради сезонной выгоды не стоит.

Лучше всего, по словам Саруханова, сохраняют стоимость массовые модели с большим количеством сервисов и доступными запчастями. Спросом пользуются российские автомобили, а ограниченное предложение поддерживает интерес к европейским, японским и корейским моделям. Среди китайских машин более востребованы те, которые уже хорошо представлены на рынке и знакомы большинству сервисов.

При выборе подержанного автомобиля особое внимание стоит уделить его истории. Среди основных рисков эксперт назвал скрученный пробег, скрытые аварии, залог, регистрационные ограничения и использование машины в такси или каршеринге. Дополнительную опасность представляют автомобили после серьезных ДТП и затопления.

Перед сделкой рекомендуется проверить ПТС, СТС и документы продавца, наличие залогов и ограничений, а также историю регистраций, аварий и коммерческого использования. Техническое состояние лучше оценивать в независимом сервисе.

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