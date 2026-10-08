«Некроз тканей и паралич». В ОП РФ предложили штрафовать лжекосметологов на 300 тыс. рублей
Член ОП Машаров призвал повысить штрафы за незаконную косметологию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров выступил с инициативой ужесточить ответственность за нелегальное оказание косметологических услуг. По его мнению, действующие меры наказания несоразмерны потенциальному ущербу для потребителя, сообщает ТАСС.
«На мой взгляд, масштаб "серой косметологии" можно уменьшить увеличением штрафов. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии подразумевает возбуждение административного дела по ст. 14.1 КоАП РФ и штраф 2 500 рублей. Считаю, что увеличить штраф можно до 300 тыс. рублей — это примерный размер расходов на восстановление, которые понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги», — сказал Машаров.
Он отметил, что подобная финансовая мера поможет уменьшить количество предложений от косметологов-«частников», работающих без соблюдения правил.
Кроме того, считает эксперт, необходимо усиление контроля за лицензированием.
«Государственным органам необходимо регулярно проверять наличие действующей лицензии на меддеятельность у таких специалистов, тем более лжекосметологи ведут свои аккаунты открыто в соцсетях и мессенджерах, что не составляет труда найти их», — сказал Машаров.
По словам Машарова, в Общественную палату все чаще обращаются граждане, пострадавшие от действий лжекосметологов. Он пояснил, что потребители выбирают подобные услуги из-за низкой стоимости и привлекательных фотографий «до» и «после», которые в большинстве случаев заимствованы у профессиональных специалистов. При этом люди не задумываются о тяжелых, а иногда и необратимых последствиях для здоровья — таких как миграция геля, некроз тканей, паралич лицевых нервов, заражение инфекциями. В отдельных случаях это приводит к инвалидности и летальному исходу.
Эксперт также обратил внимание, что «серые» косметологи чаще всего оказывают инъекционные услуги, поскольку средств на покупку аппаратуры у них нет. Для этого они используют несертифицированные в России препараты и проводят процедуры на дому или в частных кабинетах.
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