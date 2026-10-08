«Некроз тканей и паралич». В ОП РФ предложили штрафовать лжекосметологов на 300 тыс. рублей

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров выступил с инициативой ужесточить ответственность за нелегальное оказание косметологических услуг. По его мнению, действующие меры наказания несоразмерны потенциальному ущербу для потребителя, сообщает ТАСС .

«На мой взгляд, масштаб "серой косметологии" можно уменьшить увеличением штрафов. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии подразумевает возбуждение административного дела по ст. 14.1 КоАП РФ и штраф 2 500 рублей. Считаю, что увеличить штраф можно до 300 тыс. рублей — это примерный размер расходов на восстановление, которые понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги», — сказал Машаров.

Он отметил, что подобная финансовая мера поможет уменьшить количество предложений от косметологов-«частников», работающих без соблюдения правил.

Кроме того, считает эксперт, необходимо усиление контроля за лицензированием.

«Государственным органам необходимо регулярно проверять наличие действующей лицензии на меддеятельность у таких специалистов, тем более лжекосметологи ведут свои аккаунты открыто в соцсетях и мессенджерах, что не составляет труда найти их», — сказал Машаров.

По словам Машарова, в Общественную палату все чаще обращаются граждане, пострадавшие от действий лжекосметологов. Он пояснил, что потребители выбирают подобные услуги из-за низкой стоимости и привлекательных фотографий «до» и «после», которые в большинстве случаев заимствованы у профессиональных специалистов. При этом люди не задумываются о тяжелых, а иногда и необратимых последствиях для здоровья — таких как миграция геля, некроз тканей, паралич лицевых нервов, заражение инфекциями. В отдельных случаях это приводит к инвалидности и летальному исходу.

Эксперт также обратил внимание, что «серые» косметологи чаще всего оказывают инъекционные услуги, поскольку средств на покупку аппаратуры у них нет. Для этого они используют несертифицированные в России препараты и проводят процедуры на дому или в частных кабинетах.

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