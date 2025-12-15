В Челябинской области ограничили движение для грузовиков и такси на трассе М-5

Из-за ухудшения погодных условий в Челябинской области ввели временные ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Решение касается участка от поворота на город Чебаркуль до границы с Республикой Башкортостан.

Ограничения распространяются на автобусы, транспорт такси и грузовые автомобили. Мера введена с 16:00 по местному времени 15 декабря и будет действовать до 00:00 16 декабря.

Причиной запрета стало резкое ухудшение погоды: сильный снегопад привел к образованию на дороге снежного наката и повышенной скользкости. Власти не исключают продления ограничений, если погодная ситуация не стабилизируется.

Ранее сообщалось, что снежный апокалипсис в Самарской области парализовал трассы.