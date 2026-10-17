Экстренное обращение Цыбульского: что делать жителям при угрозе атаки беспилотников

На территории Архангельской области зафиксирована повторная за сутки угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Цыбульский официально проинформировал местных жителей о введении режима беспилотной опасности в воздушном пространстве субъекта. Власти призывают граждан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать открытых пространств и учитывать возможные технические ограничения связи. О развитии ситуации информирует сетевое издание Российская газета .

Официальные рекомендации властей и меры предосторожности

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем официальном канале в мессенджере MAX обратился к жителям региона с призывом сохранять бдительность и следовать инструкциям безопасности.

В связи с угрозой атаки БПЛА профильные службы рекомендуют:

Если вы на улице или в транспорте: незамедлительно покинуть транспортное средство, уйти с открытой местности и укрыться в ближайшем капитальном здании.

В помещении: занять безопасное место между несущими стенами, избегать нахождения рядом с оконными проемами.

Правила при обнаружении предметов: категорически запрещается поднимать, трогать или самостоятельно пытаться осматривать упавшие или незнакомые обломки и предметы, а также пытаться сбить дрон своими силами.

Возможные ограничения связи

Дополнительно глава региона предупредил население о том, что на фоне действующего режима опасности возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и средств связи, необходимые для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.