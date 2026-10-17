Экстренное обращение Цыбульского: что делать жителям при угрозе атаки беспилотников

РГ: в Архангельской области второй раз за сутки объявили опасности БПЛА

Общество

На территории Архангельской области зафиксирована повторная за сутки угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Цыбульский официально проинформировал местных жителей о введении режима беспилотной опасности в воздушном пространстве субъекта. Власти призывают граждан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать открытых пространств и учитывать возможные технические ограничения связи. О развитии ситуации информирует сетевое издание Российская газета.

Официальные рекомендации властей и меры предосторожности

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем официальном канале в мессенджере MAX обратился к жителям региона с призывом сохранять бдительность и следовать инструкциям безопасности.

В связи с угрозой атаки БПЛА профильные службы рекомендуют:

  • Если вы на улице или в транспорте: незамедлительно покинуть транспортное средство, уйти с открытой местности и укрыться в ближайшем капитальном здании.
  • В помещении: занять безопасное место между несущими стенами, избегать нахождения рядом с оконными проемами.
  • Правила при обнаружении предметов: категорически запрещается поднимать, трогать или самостоятельно пытаться осматривать упавшие или незнакомые обломки и предметы, а также пытаться сбить дрон своими силами.

Возможные ограничения связи

Дополнительно глава региона предупредил население о том, что на фоне действующего режима опасности возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и средств связи, необходимые для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.

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