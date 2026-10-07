«Он же никому не мешает»: юрист предупредил, когда за велосипед в подъезде могут оштрафовать

Велосипед, оставленный на лестничной площадке, может обернуться для жильца административным штрафом до ₽15 тыс. Причем аргумент «он же никому не мешает» не всегда поможет избежать ответственности, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

Лестничные площадки, лестницы и коридоры относятся к общему имуществу многоквартирного дома. При этом правила противопожарного режима запрещают размещать мебель и другие предметы на путях эвакуации.

«Оставлять велосипед на лестничной площадке по принципу "он же никому не мешает" — не самый безопасный вариант с точки зрения закона», — предупредил Жорин.

По словам адвоката, запрет связан не только с тем, насколько сильно предмет физически затрудняет проход. Если конкретное место относится к пути эвакуации, сам по себе аргумент о том, что между велосипедом и стеной остается достаточно пространства, не обязательно спасет от ответственности. За нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от ₽5 до 15 тыс. Если в регионе действует особый противопожарный режим, размер штрафа увеличивается и может составить от ₽10 до 20 тыс.

«Безобидный на первый взгляд велосипед у стены теоретически может закончиться требованием его убрать и административным протоколом, особенно если после жалобы соседа или проверки будет установлено, что он хранится именно на эвакуационном пути», — отметил адвокат.

При этом считать, что любой велосипед в любом месте подъезда автоматически незаконен, тоже неправильно.

«Ключевой вопрос — где именно он стоит и относится ли это место к пути эвакуации», — подчеркнул Жорин.

Таким образом, оставить велосипед в общем коридоре или на лестничной площадке «на минутку» может оказаться не такой безобидной идеей, особенно если предмет регулярно хранится там и перекрывает или загромождает путь эвакуации.